При ударах беспилотников по Ростову-на-Дону произошел пожар
10.10.2026, 03:48
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион находится под атакой беспилотников. Она продолжается со вчерашнего вечера. Под ударом находится Ростов-на-Дону — в городе во время атак произошел пожар.
Какой именно объект загорелся, господин Слюсарь не уточнил. По его информации, при ударе никто не пострадал. На месте происшествия находятся экстренные службы, написал он в Telegram.
Всего с вечера в регионе сбили уже более 50 БПЛА. Беспилотная опасность в области сохраняется.