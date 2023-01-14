«Я не звезда, а скромный труженик сцены»

14 января скончалась советская и российская актриса театра и кино Инна Чурикова. Ведущая актриса «Ленкома» сыграла множество запоминающехся ролей, в том числе в «Морозко», «Стряпухе», «Я шагаю по Москве», «Неуловимых мстителях». Жизненный путь выдающейся актрисы — в фотогалерее «Ъ».

Ведущая актриса «Ленкома» знакома массовому телезрителю множеством запоминающихся ролей. Среди них — Марфушка в сказке «Морозко», Варвара в «Стряпухе», яркие образы в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага» и многие другие. На ее счету многочисленные фестивальные и правительственные награды.

Марк Захаров: «Этой актрисе подвластна магия преображения. Она на глазах, постепенно, зримо, может становиться красивой, своеобразной, уникальной Женской Индивидуальностью — существом, обладающим каким-то особым шармом и какой-то особой красотой. Чурикова знает тайны подсознания, и только редкая актриса способна к ним прикоснуться. Она обладает особой магической силой, которая меняет ее из роли в роль...»