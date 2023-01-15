Прощание с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Церемонию прощания с актрисой Инной Чуриковой перенесли, по решению семьи, в храм Христа Спасителя. Она пройдет в верхней церкви храма, сообщили в «Ленкоме». Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Инна Чурикова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Церемония прощания пройдет в 11:00 17 января. «Гражданской панихиды в театре не будет»,— сообщает «Ленком». Ранее сообщалось, что официальное прощание состоится в 12:00 17 января в театре «Ленком Марка Захарова».

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет.

О творческом пути актрисы читайте в публикации «Ъ» «Королева вне формул».

Мария Федотова