FT: Украина продолжит бить по российским НПЗ даже после дизельной сделки с США
10.10.2026, 03:14
Украина продолжит наносить удары беспилотниками большой дальности по российским энергетическим объектам. Об этом Financial Times (FT) заявил высокопоставленный украинский чиновник после того, как Россия и США сообщили о заключении дизельной сделки.
«Мы будем жечь (российские.— "Ъ") НПЗ»,— цитирует газета своего собеседника.
Вчера вечером Владимир Путин и Дональд Трамп объявили о заключении сделки о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынок. По словам президента США, Москва согласилась «немедленно» поставить 300 тыс. тонн топлива, затем 500 тыс. тонн — в ноябре и еще 1 млн тонн «сразу после этого». Эти данные позже подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак, а Минфин США выдал соответствующую лицензию, которая будет действовать до апреля 2027 года.