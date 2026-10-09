США и союзники обсудили завершение российско-украинского конфликта до зимы
10.10.2026, 02:40
США обсудили с представителями Киева, Европы и НАТО возможность завершить российско-украинский конфликт до наступления зимы. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Участники обсуждений, в число которых в том числе входили Германия, Франция, Великобритания, также обсудили подготовку Украины к зиме и гарантии безопасности для Киева. Поднимался вопрос о вступлении Украины в ЕС, а также ее послевоенное восстановление, сообщил господин Уиткофф в соцсети X.
Спецпосланник сообщил, что переговоры, которые состоялись в Майами, были продуктивными. Они помогли определить «направления для дальнейшего изучения в преддверии следующих контактов США с Россией», подчеркнул Стив Уиткофф.