США и союзники обсудили завершение российско-украинского конфликта до зимы

Участники обсуждений, в число которых в том числе входили Германия, Франция, Великобритания, также обсудили подготовку Украины к зиме и гарантии безопасности для Киева. Поднимался вопрос о вступлении Украины в ЕС, а также ее послевоенное восстановление, сообщил господин Уиткофф в соцсети X.