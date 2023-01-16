Цена газа в Европе опустилась ниже $650 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года

Биржевые цены на газ в Европе падают уже более чем на 10%, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $645 за 1 тыс. куб. м, или до €57,6 за МВт•ч. Цена газа опустилась ниже $650 за 1 тыс. куб. м впервые с 6 сентября 2021 года.

В начале января стоимость газа в Европе была на уровне ниже $800, но на прошлой неделе перешла к росту. Евросоюз (ЕС) в третьем квартале 2022 года потратил рекордные €101 млрд на закупку газа. В начале января страны ЕС удвоили использование газа из хранилищ.

О ценах на газ — в публикации «Ъ» «Ничто не вечно под зимой».

Лаура Кеффер