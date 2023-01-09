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Коммерсантъ FM
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Цены на газ в Европе вернулись к росту и превысили $800 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе превысили $800 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 7%, до $811,4 за 1 тыс. куб. м.

До этого цены снижались на протяжении четырех недель и за последний месяц упали примерно вдвое. Они начали расти по мере того, как трейдеры сосредоточились на импорте сжиженного природного газа и восстановления спроса, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что дешевый газ может снова повысить спрос в Европе, «чего политики стараются избежать».

Аналитики Bloomberg считают, что теплая зима спасла Европу от энергокризиса. Тем не менее в начале января страны Евросоюза удвоили использование газа из хранилищ.

О ценах на газ — в материале «Ъ» «Ничто не вечно под зимой».

Лаура Кеффер

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