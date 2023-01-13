Евросоюз потратил в третьем квартале рекордные €101 млрд на закупку газа

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала отчет о состоянии газового рынка по итогам третьего квартала 2022 года. Из материалов ЕК следует, что с июля по сентябрь на импорт газа Евросоюз (ЕС) потратил около €101 млрд, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие. Траты за аналогичный период 2021 года составляли €29 млрд.

В отчете отмечается, что импорт российского трубопроводного газа в третьем квартале сократился на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сокращение поставок через Белоруссию составило 96%, через Украину — 63%, по «Северному потоку-1» — 85%. Объем поставок газа увеличился только по «Турецкому потоку» — на 21%.

По данным за январь-ноябрь 2022 года, импорт российского трубопроводного газа в ЕС сократился на 69 млрд куб. м в годовом исчислении, суммарный объем импорта газа из России сократился на 64 млрд куб. м.

Несмотря на резкое падение поставок из России, импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в третьем квартале вырос на 89% и составил 32 млрд куб. м, говорится в отчете. Сохранить объем поставок удалось за счет импорта СПГ из США. С января по ноябрь прошлого года поставки СПГ из США в ЕС составили 52 млрд куб. м.

Потребление газа в ЕС в третьем квартале сократилось на 8% (–5,1 млрд куб. м) в годовом исчислении, составив 59 млрд куб. м. При этом, отмечается в отчете, рост цен на газ привел к фактическому обвалу спроса в некоторых отраслях. Общий импорт газа в ЕС за третий квартал вырос на 2%, а добыча упала на 9%.

При этом в материалах ЕК подчеркивается, что средний уровень заполнения хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября достиг 89%, что примерно на 14 п. п. выше, чем в 2021 году.

На фоне аномально теплого начала января в Европе цены на газ на континенте сократились до €69 за 1 МВт•ч ($780 за 1 тыс. куб. м) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF. Это самый низкий показатель за последний год и в пять раз меньше, чем пиковая стоимость газа в августе 2022 года.

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Милена Костерева