Страны Евросоюза удвоили использование газа из хранилищ

По состоянию на утро 6 января европейские подземные газохранилища (ПХГ) были заполнены на 83,24%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Накануне наполненность хранилищ составляла 83,35%, что при сравнении с прошлогодними показателями (когда ПХГ были заполнены только на 52,12% при отборе в 0,38%) сигнализирует о росте отбора газа приблизительно вдвое.

В первые три январских дня текущего года объем закачанного в ПХГ газа превышал уровень отбора, что также происходило на фоне роста выработки ветровой энергии. Сегодня, 7 января, по данным Wind Europe, объемы выработки электроэнергии на ветряных электростанциях также находятся на относительно высоком уровне.

В начале 2023 года на европейских биржах фиксируется максимально низкая цена на газ в странах ЕС. Европейские импортеры также наращивают поставки сжиженного природного газа (СПГ): в Германии начал работать первый собственный СПГ-терминал. При этом «Газпром» резко снизил прокачку газа в Европу через Украину.

Об изменении ситуации на энергетическом рынке ЕС — в материале «Ъ FM» «Цены на газ подкрутили до минимума».

Андрей Сапожников