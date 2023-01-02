Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цена газа в Европе вновь опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $777 за 1 тыс. куб. м, или до €70,3 за МВт•ч.

Цена газа опустилась ниже $800 еще 30 декабря. Она снижалась две недели подряд. 22 декабря Евросоюз (ЕС) утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за МВт•ч. Ограничение вступит в силу с 15 февраля 2023 года. Это решение в ЕС объяснили обеспечением «безопасности энергоснабжения и стабильности финансовых рынков».

О регулировании стоимости газа в ЕС — в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...