Цена газа в Европе вновь опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $777 за 1 тыс. куб. м, или до €70,3 за МВт•ч.

Цена газа опустилась ниже $800 еще 30 декабря. Она снижалась две недели подряд. 22 декабря Евросоюз (ЕС) утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за МВт•ч. Ограничение вступит в силу с 15 февраля 2023 года. Это решение в ЕС объяснили обеспечением «безопасности энергоснабжения и стабильности финансовых рынков».

О регулировании стоимости газа в ЕС — в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Лаура Кеффер