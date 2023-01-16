Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходы России от продажи нефти и газа выросли за год почти на треть

Вице-премьер России Александр Новак представил результаты основных отраслей энергоносителей за 2022 год. Добыча нефти за год составила 535 млн тонн. Экспорт нефти вырос на 7%, экспорт СПГ — на 8%, до 46 млрд куб. м. Поставки газа в Китай выросли на 48% — до 15,5 млрд куб м. Добыча угля выросла на 0,3%, до 442 млн т. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28% — на 2,5 трлн руб.

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Новак уточнил, что добыча нефти выросла на 2%, назвав это «позитивным результатом» на фоне санкций. «Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т, это на 10 млн тонн выше, чем в 2021 году, или плюс 2%»,— рассказал он. Производство бензина и дизельного топлива увеличилось на 4,3% и 6% соответственно. Бензин подорожал на 0,7%, дизтопливо — почти на 10%.

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. По подсчетам хельсинского центра исследований, ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн ежедневно. Минфин ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе будет на уровне 54,5 млрд руб.

О рисках низкой стоимости нефти — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...