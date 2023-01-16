Доходы России от продажи нефти и газа выросли за год почти на треть

Вице-премьер России Александр Новак представил результаты основных отраслей энергоносителей за 2022 год. Добыча нефти за год составила 535 млн тонн. Экспорт нефти вырос на 7%, экспорт СПГ — на 8%, до 46 млрд куб. м. Поставки газа в Китай выросли на 48% — до 15,5 млрд куб м. Добыча угля выросла на 0,3%, до 442 млн т. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28% — на 2,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Новак уточнил, что добыча нефти выросла на 2%, назвав это «позитивным результатом» на фоне санкций. «Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т, это на 10 млн тонн выше, чем в 2021 году, или плюс 2%»,— рассказал он. Производство бензина и дизельного топлива увеличилось на 4,3% и 6% соответственно. Бензин подорожал на 0,7%, дизтопливо — почти на 10%.

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. По подсчетам хельсинского центра исследований, ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн ежедневно. Минфин ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе будет на уровне 54,5 млрд руб.

О рисках низкой стоимости нефти — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Лаура Кеффер