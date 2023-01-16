Запасов хватило на год

На прошлой неделе автомобильный комитет Ассоциации автомобильного бизнеса (АЕБ) провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги ушедшего года. После мероприятия, на этот раз прошедшего в онлайн формате, корреспондент «Автопилота» побеседовал с Ириной Зеленцовой, операционным директором ООО «Сузуки Мотор Рус».

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— Как изменился бизнес Suzuki в РФ за последние десять месяцев? На какое еще время по прогнозам хватит новых автомобилей, ввезенных до санкций?

— 2022 год стал для игроков всего автомобильного рынка довольно непростым, для Suzuki Russia, в частности. При этом официальный импортер бренда в РФ с первых сложных дней оставался на связи с клиентами, партнерами, дилерами, не прекращая свою операционную деятельность. Штат импортера работал и работает в установленном режиме, оказывая поддержку на каждом этапе бизнес-цепочки. Конечно, учитывая текущие макроэкономические и логистические аспекты операционную деятельность пришлось переориентировать в сторону послепродажного обслуживания, сервиса и гарантии. Для Suzuki всегда было и остается приоритетной задачей удовлетворение клиентов от владения продукцией марки. Мы дорожим каждым клиентом и стараемся всегда быть на связи, оказывая высокий уровень обслуживания.

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Поэтому, заполнив склады в начале февраля 2022 г автомобилями, мы смогли подготовить себе и дилерам плацдарм для работы на весь год. Совместно с официальными дилерами мы выработали стратегический план, благодаря которому на протяжении всего года каждый дилер имел запас новых автомобилей на своем складе. «Сузуки Мотор Рус» не прекращала свои внутренние программы поддержки дилерской сети. А с лета 2022 г. начала активно продвигать стимулирующие программы и акции в части послепродажного обслуживания для клиентов: запустили акцию по замене моторного масла, предоставляли дополнительные скидки на приобретение оригинальных аксессуаров, провели клиентские сервисные дни. Мы будем и дальше принимать активное участие в этом важном для клиентов направлении.

По состоянию на текущий момент на складах официальных дилеров Suzuki остался запас примерно на три-четыре месяца продаж — это преимущественно модели Vitara и Jimny. При этом по Jimny остатки состоят из 75% наиболее популярных версий с автоматической трансмиссией и 25% с «механикой». Более половины запаса Vitara — это востребованная комплектация GL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Suzuki Jimny и Suzuki Vitara

Фото: Suzuki Suzuki Jimny и Suzuki Vitara

Фото: Suzuki

— Как выглядят показатели российских продаж марки 2022 года в штуках и процентах?

— В количественном выражении продажи Suzuki по сравнению с поставленными планами и по отношению к 2021 году снизились на 82%, было продано 1682 автомобиля. Но надо отметить, что одной из важных причин сокращения объемов продаж стала в том числе и начавшаяся еще в 2021 году острая нехватка полупроводников для выпуска — а значит и заказа для российского рынка — новых автомобилей.

— Чем обусловлен рост цен на новые автомобили и сервис? Что конкретно в ценовой политике марки зависит от импортера, а что — от дилеров?

— Рост цен в 2022 году обусловлен общей конъюнктурой рынка. И мы, и дилеры являемся звеньями цепочки продаж товаров и услуг конечному клиенту, и ценообразование на каждом этапе зависит от множества факторов, которые в 2022 году менялись особенно динамично.

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— У компании Suzuki есть дочерние компании в Индии, которую на сегодняшний день причисляют к «дружественным» по отношению к России странам. Насколько эти компании самостоятельны в своей внешнеэкономической деятельности? Возможно ли теоретически официальное появление на российском рынке длиннобазного пятидверного Jimny, представленного в Индии на днях?

— Да, предприятия Suzuki в Индии представляют сбой сейчас настоящих передовиков. В 2022 году было начато строительство заводов по производству автомобилей и батарей для электрокаров, на заводах стали использовать новые возобновляемые источники электроэнергии, начались разработки по добыче биологического газа, и выпустили новую Vitara Brezza, Grand Vitara, Alto, Boleno... Но эти автомобили в большинстве своем разработаны для внутреннего рынка, который в Индии с каждым годом только растет. Процесс производства автомобиля как высокотехнологичной продукции довольно сложен. А комплектации, оснащение, а главное — требования и стандарты для европейского рынка сильно отличаются от индийского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония закладки фундамента новой производственной площадки в Индии. В ней приняли участие премьер-министр Индии г-н Моди, главный министр штата Гуджарат г-н Патель и посол Японии в Индии г-н Сузуки

Фото: Suzuki Церемония закладки фундамента новой производственной площадки в Индии. В ней приняли участие премьер-министр Индии г-н Моди, главный министр штата Гуджарат г-н Патель и посол Японии в Индии г-н Сузуки

Фото: Suzuki

Индия давно является одним из основных рынков Suzuki, а производственные мощности местных заводов позволяют компании быть в числе лидеров по числу автомобилей в стране, где наблюдается непрерывный экономический рост. А как следствие, высокая загруженность индийских заводов, которые работают на полную мощность для удовлетворения своего внутреннего рынка.

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Мы следим за всеми новинками, оцениваем их потенциал на российском рынке, оперируем долгосрочным стратегическим мышлением, взвешенном подходе и сбалансированном принятии решений, которые позволяют строить бизнес в долгосрочной перспективе, обеспечив клиентов и дилеров высоким уровнем сервиса Suzuki. И находимся в тесном контакте с производителем. А вся информация по новым моделям будет раскрываться нами по мере ее поступления.

— За последнюю неделю от Suzuki пришло сразу несколько новостей, касающихся электромобилей. И про разработку коробки двухступенчатой, и про кроссовер на батарейках. Насколько сервисные станции Suzuki по всему миру готовы обслуживать электромобили? Если россиянин путем «параллельного импорта» станет обладателем электрического кроссовера, который вырастет из прототипа eVX, например, и приедет на нем в Москве к официальному дилеру, его там обслужат?

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— Разработки Suzuki в области электроавтомобилей, действительно, движутся в геометрической прогрессии. Ведь важной задачей для компании по всему миру является решение проблемы глобального потепления, в том числе снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Недавно представленный в Индии концепт Suzuki eVX лишь к 2025 году панируется вывести на рынок. И компания, несомненно, движется в этом направлении. В настоящий момент в общей своей массе, следуя экологическим трендам, Suzuki выпускает автомобили с гибридными двигателями. И, разумеется, с ростом и развитием электрической эры, она начнет развивать и сервис по обслуживанию таких автомобилей.

Беседовал Дмитрий Гронский