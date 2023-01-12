Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Suzuki показала первый в истории пятидверный Jimny

Компания Suzuki представила новую модификацию внедорожника Jimny — впервые в истории автомобиль получил пятидверную версию.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny

Фото: Suzuki

Suzuki Jimny

Фото: Suzuki

Новинка стала на 340 мм длиннее, получила новые передние и задние двери, пороги, задние крылья и панель крыши. По дизайну кузова и интерьера, а также оснащению пятидверный вариант идентичен трехдверному.

Автомобиль сохранил 105-сильный бензиновый 1,5-литровый атмосферный мотор, который сочетается с 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробками передач. Привод у модели подключаемый полный с понижающей передачей.

Модель разработана индийским совместным предприятием Maruti Suzuki и будет выпускаться в Индии, но станет поставляться на другие рынки. Продажи пятидверного Suzuki Jimny начнутся в мае 2023 года.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...