Suzuki показала первый в истории пятидверный Jimny

Компания Suzuki представила новую модификацию внедорожника Jimny — впервые в истории автомобиль получил пятидверную версию.

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Фото: Suzuki Suzuki Jimny

Фото: Suzuki

Новинка стала на 340 мм длиннее, получила новые передние и задние двери, пороги, задние крылья и панель крыши. По дизайну кузова и интерьера, а также оснащению пятидверный вариант идентичен трехдверному.

Автомобиль сохранил 105-сильный бензиновый 1,5-литровый атмосферный мотор, который сочетается с 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробками передач. Привод у модели подключаемый полный с понижающей передачей.

Модель разработана индийским совместным предприятием Maruti Suzuki и будет выпускаться в Индии, но станет поставляться на другие рынки. Продажи пятидверного Suzuki Jimny начнутся в мае 2023 года.

Максим Вершинин