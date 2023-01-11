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Suzuki готовит компактный электрокроссовер

Компания Suzuki готовит компактный электрокроссовер — прототип модели в статусе концепт-кара eVX дебютировал на автосалоне в Индии.

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Suzuki eVX

Suzuki eVX

Фото: Suzuki

Suzuki eVX

Suzuki eVX

Фото: Suzuki

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Suzuki eVX

Фото: Suzuki

Suzuki eVX

Фото: Suzuki

Партнером Suzuki по проекту стал концерн Toyota — разрабатывает модель совместное предприятие Maruti Suzuki, но использовать кроссовер будет упрощенную платформу e-TNGA от электромобилей Toyota. Поставщиком батарей станет китайский концерн BYD.

Технические характеристики, равно как и дизайн интерьера, не раскрыты. Заявлено, что Suzuki eVX получит полный привод, реализованный за счет двух электромоторов, а также батарею на 60 кВт•ч с запасом хода до 550 км без подзарядки.

Серийная модель по мотивам Suzuki eVX будет представлена в 2025 году. Заявлено, что компактный электрокроссовер станет глобальной моделью и появится в продаже за пределами Индии.

Максим Вершинин

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