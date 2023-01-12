В Госдуме предложили отправлять молодежь на военные сборы на 21 день

Депутат от фракции КПРФ и член комитета по обороне генерал Виктор Соболев считает, что «всю молодежь» нужно отправлять на военные сборы на полгода. Депутат от «Единой России» Александр Толмачев полагает, что для обучения азам военной подготовки российской молодежи будет достаточно ежегодных и обязательных военных сборов продолжительностью 21 день.

«Последний год очень четко дал нам понять, что военные специальности осваивать необходимо. Но, на мой взгляд, разовый полугодовой курс не то, что идеально соответствует современным условиям. А вот обязательные ежегодные сборы длительностью, скажем, 21 день — возможная для реализации и полезная история»,— написал господин Толмачев у себя в Telegram.

Депутат Виктор Соболев говорил, что военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться они должны полгода. По его мнению, это нужно для составления обязательного мобилизационного резерва на случай «крупномасштабной войны с НАТО».

С 1 сентября в российских школах будет идти курс по начальной военной подготовке. Ввести такой курс предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Замминистра Минобороны Валерий Герасимов говорил, что на этот курс нужно выделить не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.

Анастасия Ларина