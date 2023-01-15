Приговор Бортникову, Кубок России по биатлону в Рыбинске и новый глава департамента информатизации и связи

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Вне закона

Ярославский областной суд 11 января огласил приговор в отношении трех мужчин, среди которых бывший депутат Александр Бортников, по делу об организации нарколабаратории. Суд назначил Бортникову наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.

Рыбинский суд заключил под стражу подозреваемую в создании финансовой пирамиды.

В Ярославской области похитили мужчину, вывезли его в лес и требовали деньги.

Отставки и назначения

Михаил Груздев вновь избран ректором ярославского педагогического.

Замначальником Главного управления ярославского МЧС стал Сергей Борковский.

Ярославский департамент информатизации и связи возглавил Александр Королев.

Депутат ярославской облдумы объявил о выходе из КПРФ.

Городская и региональная политика

Мэрия Ярославля отклонила проект решения по застройке бывшего стадиона «Локомотив».

В Ярославле ликвидировали «Центр социальных выплат».

Мэрия Ярославля снова не смогла продать недострой на Октябрьской площади. Позже стало известно, что мэрия планирует снизить его стоимость.

В Ярославской области продолжит работать санитарная авиация.

Мэрия Ярославля сдает в аренду пять участков для строительства многоэтажек.

В Ярославле повторно разработают проект «Озерной гривки» в 2023 году.

Муниципальный долг Ярославля в 2023 году останется без изменений.

Спорт

В Рыбинске стартовал этап Кубка России по биатлону. Поварницын и Носкова победили в спринте, он же и Довгая первыми пришли в гонке преследования, Бабиков и Каплина в масс-старте получили золото.

Цифра недели

Кассовые сборы «Чебурашки» в ярославских кинотеатрах составили 32 млн руб.

Другое

«Ростех» прокомментировал иллюстрацию в календаре рыбинского «ОДК-Сатурн».

Журналиста из Ярославля Артемия Троицкого признали иноагентом.

Алла Чижова

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