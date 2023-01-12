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Рыбинский суд заключил под стражу подозреваемую в создании финансовой пирамиды

В Ярославской области Рыбинский городской суд заключил под стражу 26-летнюю женщину, обвиняемую в создании финансовой пирамиды, до 9 марта 2023 года. В пресс-службе ярославской прокуратуры сообщили, что она завладела деньгами не менее 39 граждан в размере от 380 тыс. руб. до 7,5 млн руб.

По версии следствия, в 2020-2022 годам женщина создала финансовую пирамиду и под предлогом торгов на бирже незаконно завладела денежными средствами, обещая потерпевшим проценты от своей деятельности на торгах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).

Алла Чижова

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