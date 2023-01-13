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В Ярославле повторно разработают проект «Озерной гривки» в 2023 году

В Ярославле будет заново разработан проект благоустройства парка «Озерная гривка» в Заволжском районе в этом году, реализовать его планируют в 2024 году. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов журналистам на пресс-конференции.

Он отметил, что, возможно, часть работ уже начнут выполнять в 2023 году после разработки проекта и выбора подрядчика. Средства на проект уже заложены.

«Объект сейчас эксплуатировать нельзя. Единственное правильное решение — это сделать нормальный проект, без нарушений. По своим планам, мы ставим реализацию проекта в 2024 году. Если будет задача ускорить, то мы готовы. Хотелось бы выйти с этим проектом в строительный период, не осенью, не зимой, выбрать нормального подрядчика и нормально выполнить работы. Еще раз повторить историю с тем, что произошло, вообще не хочется»,— сказал глава Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первый проект благоустройства находился под угрозой срыва, так как он не прошел согласование в государственной экспертизе. Однако позже он был немного переделан, и подрядчик приступил к работам в сентябре 2021 года. Благоустройство должны были завершить до 1 декабря 2021 года. Но работы подрядчик неоднократно приостанавливал, в итоге осенью 2022 года было принято решение о расторжении контракта.

Алла Чижова

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