Бабиков и Каплина победили в масс-старте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске

Сегодня, 15 января, в Рыбинске в лыжно-биатлонном центре «Демино» состоялся третий день пятого этапа Кубка России-2022/2023 по биатлону. В большом масс-старте победу одержали участник сборной Антон Бабиков, представляющий Башкортостан, и лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Елизавета Каплина, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ. Бабиков прошел дистанцию 15 км за 38:15.4, не допустив промахов. Каплина дистанцию в 12 км прошла за 36:29.5, сделав три промаха.

Серебро в мужской гонке завоевали представители Тюменской областиа: Евгений Гараничев (+37.7 и 2 промаха) и лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Виктория Сливко (+1:17.6 и 2 промаха).

Третье место завоевали победитель двух гонок в рамках пятого этапа в Рыбинске Александр Поварницын (+49.5 и 2 промаха) и лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Анастасия Гореева (+1:55.5 и 6 промахов), представляющая Московскую область.

Завтра, 16 января, пройдет заключительный день этапа Кубка России в Рыбинске. В 13:30 состоится мужской финал суперспринта, в 14:40 — женский.

Алла Чижова