Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бабиков и Каплина победили в масс-старте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске

Сегодня, 15 января, в Рыбинске в лыжно-биатлонном центре «Демино» состоялся третий день пятого этапа Кубка России-2022/2023 по биатлону. В большом масс-старте победу одержали участник сборной Антон Бабиков, представляющий Башкортостан, и лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Елизавета Каплина, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ. Бабиков прошел дистанцию 15 км за 38:15.4, не допустив промахов. Каплина дистанцию в 12 км прошла за 36:29.5, сделав три промаха.

Серебро в мужской гонке завоевали представители Тюменской областиа: Евгений Гараничев (+37.7 и 2 промаха) и лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Виктория Сливко (+1:17.6 и 2 промаха).

Третье место завоевали победитель двух гонок в рамках пятого этапа в Рыбинске Александр Поварницын (+49.5 и 2 промаха) и лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Анастасия Гореева (+1:55.5 и 6 промахов), представляющая Московскую область.

Завтра, 16 января, пройдет заключительный день этапа Кубка России в Рыбинске. В 13:30 состоится мужской финал суперспринта, в 14:40 — женский.

Алла Чижова

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...