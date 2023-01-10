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Мэрия Ярославля сдает в аренду пять участков для строительства многоэтажек

Мэрия Ярославля опубликовала извещения о проведении пяти аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в городе для строительства многоэтажных жилых застроек на улице Дядьковской. Все они сдаются на 10 лет и 8 месяцев. Начальная стоимость варьируется от 9,2 до 9,8 млн руб.

Мэрия города предлагает арендовать земельный участок площадью 5,1 тыс. кв.м., который находится на территории микрорайона №1 и микрорайона №2 жилого района «Дядьково» во Фрунзенском районе Ярославля. Земельный участок полностью расположен в зоне сильного подтопления территорий, прилегающих к реке Дунайка. Разрешается застройка не более 18 этажей. Его стоимость 9,2 млн руб.

Второй участок площадью 4,8 тыс. кв.м. находится вблизи улицы Дядьковской и на приаэродромной территории аэропорта Туношна. Также можно построить не более 18 этажей. Начальная стоимость — 9,8 млн руб. Еще три участка находятся там же, где и второй, и сдаются в аренду с теми же условиями, однако стоимость и площадь различаются: участки с площадью 4,7 тыс. кв.м. и 5,4 тыс. кв.м. сдаются мэрией за 9,5 млн руб., участок на 5 тыс. кв.м. — за 9,2 млн руб.

Сейчас ко всем участкам отсутствуют подъезды, однако в извещениях говорится, что транспортная инфраструктура данного района развита, как и инженерная.

Торги состоятся 22 февраля 2023 года.

Алла Чижова

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