В Ярославле ликвидировали «Центр социальных выплат»

Постановлением мэрии города Ярославля от 29 декабря 2022 года ликвидировано МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля» (далее — МКУ ЦСВ). Правопреемником МКУ ЦСВ является департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля, осуществляющий в отношении центра функции и полномочия учредителя от имени города Ярославля. Он же будет выступать ответственным за осуществление ликвидационных процедур.

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки, которые осуществлял МКУ ЦСВ, с 1 апреля 2023 года переходят к ГКУ ЯО «Единый центр социальных выплат Ярославской области» (далее — ГКУ).

По сообщению пресс-службы мэрии Ярославля, в МКУ ЦСВ трудоустроены 162 человека. Грамотным и опытным специалистам будет предложена работа в ГКУ.

Планируется, что в течение 2023 года клиентские службы ГКУ для удобства граждан будут функционировать во всех районах города по тем же адресам, где находились отделы МКУ ЦСВ. Здание на ул. Республиканской, д. 33, в настоящее время находящееся в оперативном управлении МКУ ЦСВ, будет передано ГКУ, а в здании на пр-те Машиностроителей, д. 36, также находящемся сейчас в оперативном управлении МКУ ЦСВ, планируется разместить МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района».

Вероника Макарова

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