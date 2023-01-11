«Хороших ребят» лишили свободы на 15 лет

Ярославский областной суд 11 января огласил приговор в отношении трех мужчин, среди которых бывший депутат Александр Бортников, по делу об организации нарколабаратории. Суд назначил Бортникову наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 3 месяца в колонии строгого режима. Судом была избрана минимальная мера наказания по вменяемой статье. Судья Евгений Балаев пояснил, что почти 18 кг произведенных ими наркотиков могли прибрести порядка 20 тыс. человек.

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Сегодня в Ярославском областном суде прошло оглашение приговора в отношении 29-летнего бывшего депутата Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Александра Бортникова, 27-летнего Артема Лебедева и 23-летнего Егора Тарасова.

«Бортников Александр, Лебедев Артем и Тарасов Егор признаны виновными в незаконном изготовлении наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). По совокупности преступлений Бортникову Александру назначено наказание в виде 15 лет три месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Лебедеву Артему — в виде 15 лет три месяцев лишения свободы, Тарасову Егору — 10 лет три месяцев лишения свободы»,— огласил судья Евгений Балаев. Как позже судья отметил, это минимальное наказание по данным преступлениям. Были учтены положительные характеристики подсудимых, их здоровье и здоровье близких, возраст. При этом государственный обвинитель просила назначить Александру Бортникову наказание в виде 17 лет шести месяцев лишения свободы, Артему Лебедеву – 17 лет, Егору Тарасову – 16 лет шесть месяцев.

Отвечая на вопрос судьи, подсудимые пояснили, что им понятны приговоры.

Следователи ярославского Следственного комитета установили, что с сентября 2021 года по январь 2022 года мужчины организовали в доме, расположенном в садоводческом товариществе Гаврилов-Ямского района, лабораторию для производства наркотических средств. Как позже пояснил прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Елена Леонидова, нарколабаратория была организована в доме дедушки Александра Бортникова.

«Хорошие ребята, никто не спорит, но они стали заниматься тем, чем не должны были. У всех все складывалось благополучно, и, видимо, Бортникову не хватало адреналина. Вместо того, чтобы спокойно жить, работать, воспитывать детей, которых они любят, они решили заработать путем производства наркотических средств денег. Бортников говорил, что он никого не убил. Да, он никого не убил. Но 17 кг — это более 20 тыс. человек приобрели бы эти наркотики. А где бы они взяли деньги на приобретение? Может быть, кого-нибудь убили, заплатили имуществом или еще что-то»,— сказал после оглашения приговора судья Балаев.

Все трое были задержаны в январе 2022 года на месте совершения преступления. При задержании были изъяты произведенные наркотические средства массой более 17 кг и прекурсоры массой более 112 кг. Прокурор пояснил, что это был N-метилэфедрон, который был уже расфасован и готов для передачи организаторам преступления.

«Жалость» у судьи Балаева вызывала роль Тарасова, которого, по его мнению, Лебедев и Бортников «просто использовали в своих целях». По словам господина Балаева, двое последних приехали в армию к Тарасову, чтобы узнать, чем он хочет заниматься. При этом у них уже был план, чтобы привлечь Тарасова к своим намерениям по производству наркотиков: «Как Тарасов пояснил: «Я и занимался только тем, что они скажут. Бегал на побегушках». Поэтому суд назначил Тарасову наказание с применением ст. 64 УК РФ (Назначение менее строгого наказания, чем предусмотрено статьей, является исключительной мерой и допустимо при наличии исключительных смягчающих обстоятельств). Отметим, что Егор Тарасов — это сын директора ООО «Ярославские лакокрасочные материалы». Не менее известен и отец Александра Бортникова, им является бывший депутат муниципалитета Ярославля Игорь Бортников. В выборах, состоявшихся в сентябре 2022 года, он не участвовал.

Как установлено, инициатива шла от Бортникова и Лебедева, ранее судимого за подобное преступление. Сначала Александр Бортников полностью признал вину, а потом давал показания, что его там не было, он «занимался детьми и работой». Двое других обвиняемых признали вину в полном объеме.

«Организаторы преступления установлены не были. Они привлекли к преступлению Лебедева, в дальнейшем Лебедев, согласившись на оборудование помещения для производства наркотических средств, привлек Бортникова к данной деятельности. Последним был вовлечен Тарасов. Все инструкции исходили от Бортникова и Лебедева, они получали через мессенджеры рецепты, способы изготовления, места расположения прекурсоров наркотических средств. Тарасов об этом осведомлен не был, но он принимал участие в производстве»,— рассказал прокурор.

Судья отметил, что Бортников полностью не осознал сделанное.

«Он не то что бы не признавал. Он сказал, что я вину признаю, но я вот здесь не участвовал, я не производил, только инструкции получал. Он пытался уменьшить свою вину, якобы не от него инициатива исходила. Однако установлено, что он взаимодействовал с организаторами, указывал, как и что смешивать, находился в доме и пояснял, как и что просушивать. Реализовать произведенное за полгода они не успели»,— сказала госпожа Леонидова. Она отметила, что при вменении статьи за производство уже не важно, сбыли подсудимые или нет. По мнению суда, это не покушение, а законченное преступление — производство наркотиков.

Пока неизвестно, будут ли стороны обжаловать приговор. Прокурор Елена Леонидова и адвокат Бортникова Юрий Афанасьев пояснили, что предстоит еще ознакомиться с материалами решения суда. Однако госпожа Леонидова отметила, что пока оснований для жалоб нет. Приговор в законную силу не вступил. ФСБ продолжает искать организаторов этого преступления.

Алла Чижова

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