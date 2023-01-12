Мэрия Ярославля снова не смогла продать недострой на Октябрьской площади

В Ярославле торги по продаже недостроенного многоэтажного здания на Октябрьской площади должны были состояться 11 января. Однако аукцион не состоялся в связи с тем, что на него вновь не поступило заявок.

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Здание уже второй раз продавалось по сниженной цене: вместо определенных судом 476 млн руб. за 325,5 млн руб. Однако снижение не помогло, и второй аукцион подряд не состоялся. С февраля 2021 года мэрия Ярославля пытается продать недострой, но ни на один из аукцион не заявлялось участников.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по строительству торгово-офисного центра на пересечении улиц Победы и Республиканской, прозванного в городе «Мордор», остановлены более 11 лет назад. Степень готовности объекта — 5%, площадь застройки — 2,4 тыс. кв.м.

Алла Чижова