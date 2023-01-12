Поварницын и Носкова победили в спринте в день открытия пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

Сегодня в Рыбинске стартовал пятый этап Кубка России-2022/2023 по биатлону. Открывали соревнования спринтерские гонки у мужчин и женщин. В мужской гонке на 10 км победу одержал участник российской сборной Александр Поварницын, представляющий Тюменскую область. Он прошел дистанцию за 26:18.9, допустив два промаха. В женском спринте на 7,5 км победила лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Екатерина Носкова, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ. Она также допустила два промаха, ее время 22:34.2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Серебро в мужской гонке завоевал югорский спортсмен Петр Пащенко, уступивший лидеру 24,5 секунды при том же количестве промахов на огневых рубежах. В женской — югорчанка Ксения Довгая, уступившая Носковой всего 2,4 секунды при одном штрафном круге.

Третье место у Рустама Каюмова (+47.0) и Ларисы Куклиной (+28.7). Ярославские спортсмены в гонках не участвовали.

Завтра, 13 января, состоятся гонки преследования. Мужской пасьют (12,5 км) стартует в 11:00, женский (10 км) — в 14:00.

Алла Чижова

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