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Депутат ярославской облдумы объявил о выходе из КПРФ

Шакир Абдуллаев, являясь депутатом Ярославской областной думы, заявил о своем выходе из фракции КПРФ. Господин Абдуллаев пояснил, что «партийное руководство Ярославской области взяло иную линию, вместо того, чтобы укреплять партию с помощью сильных кадров».

Фото: Шакир Абдуллаев

Фото: Шакир Абдуллаев

«Последней чашей терпения был слив выборов мэра нашего города (Рыбинска — прим. «Ъ-Ярославль») в 2022 году, выдвинув неопытного человека кандидатом, вопреки решению Рыбинской городской партийной организации. И на пост губернатора нужно было выдвинуть более сильного кандидата (был выдвинут первый секретарь регионального отделения партии КПРФ Михаил Парамонов — «Ъ-Ярославль»). Получается, что партийные чиновники сами боятся прихода кого-либо из партии к этой же власти. Внутри партии стал отсутствовать диалог, уважение к другому мнению, уважительное отношение к товарищам по партии. Много раз пытался поговорить с руководством, вплоть до центрального. Не хотят слушать. В сложившейся ситуации у меня, к великому сожалению, не было иного выхода»,— написал господин Абдуллаев в своих соцсетях.

26 декабря 2022 года депутат написал заявление о выходе из КПРФ, а 12 января 2023 года — о выходе из состава депутатской фракции КПРФ в Ярославской областной Думе.

Председатель региональной фракции КПРФ в Ярославской областной думе Елена Кузнецова отказалась от комментариев, пояснив, что не комментирует внутренние вопросы партии.

Алла Чижова

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