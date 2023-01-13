Поварницын и Довгая победили в гонке преследования на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске

Сегодня, 13 января, в Рыбинске в лыжно-биатлонном центре «Демино» состоялся второй день пятого этапа Кубка России-2022/2023 по биатлону. В женской гонке преследования победу одержала Ксения Довгая, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ. Она прошла дистанцию 10 км за 33:43.3, допустив два промаха. В мужском пасьюте победил участник российской сборной Александр Поварницын. Он прошел дистанцию за 33:26.1, допустив также два промаха. Это второе золото спортсмена, вчера он пришел первым в спринте на 10 км.

Серебро в женской гонке завоевала участница сборной Лариса Куклина (+49,4). В мужской — участник сборной Никита Поршнев (+49,0), допустивший лишь один промах.

Бронзу завоевали лидер женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России Екатерина Носкова (+54,7 и 7 промахов) и Евгений Емерхонов (+1.16,6).

Следующие гонки пройдут 15 января — в большом масс-старте мужчины поборются за золото на дистанции 15 км, женщины — на 12 км.

Алла Чижова

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