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Михаил Груздев вновь избран ректором ярославского педагогического

В Ярославле Михаил Груздев был избран на второй срок ректором ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. За него отдали голоса 87,5% присутствующих делегатов. Кандидатура господина Груздева был поддержана губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Вторым кандидатом на пост ректора был декан исторического факультета Александр Ермаков.

Фото: официальная страница «Вконтакте«, «Ярославский педагогический»

Фото: официальная страница «Вконтакте«, «Ярославский педагогический»

Всего в выборах приняли участие 77 делегатов, представляющих все факультеты, структурные подразделения и студенческое сообщество педагогического университета, а также директор департамента образования Ирина Лобода и глава департамента общественных связей Дмитрий Юнусов. В ходе обсуждения кандидатур сторонники господина Груздева отметили ясность его стратегии и конкретность планируемых действий.

Михаил Груздев занял пост ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в 2016 году, сначала он был исполняющим обязанности, потом его избрали на голосовании. Прошедший год господин Груздев также занимал пост ректора с приставкой и.о.

Алла Чижова

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