Михаил Груздев вновь избран ректором ярославского педагогического

В Ярославле Михаил Груздев был избран на второй срок ректором ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. За него отдали голоса 87,5% присутствующих делегатов. Кандидатура господина Груздева был поддержана губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Вторым кандидатом на пост ректора был декан исторического факультета Александр Ермаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальная страница «Вконтакте«, «Ярославский педагогический» Фото: официальная страница «Вконтакте«, «Ярославский педагогический»

Всего в выборах приняли участие 77 делегатов, представляющих все факультеты, структурные подразделения и студенческое сообщество педагогического университета, а также директор департамента образования Ирина Лобода и глава департамента общественных связей Дмитрий Юнусов. В ходе обсуждения кандидатур сторонники господина Груздева отметили ясность его стратегии и конкретность планируемых действий.

Михаил Груздев занял пост ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в 2016 году, сначала он был исполняющим обязанности, потом его избрали на голосовании. Прошедший год господин Груздев также занимал пост ректора с приставкой и.о.

Алла Чижова

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