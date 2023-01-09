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Мэрия Ярославля отклонила проект решения по застройке бывшего стадиона «Локомотив»

Постановлением от 29 декабря 2022 года мэрия Ярославля отклонила проект решения муниципалитета «О внесении изменений в Генеральный план города Ярославля» в части изменения функционального зонирования территории по адресу Суздальское шоссе, д.23а во Фрунзенском районе Ярославля. Этим же постановлением проект направлен на доработку.

Проект предполагал перевод земель из зоны специализированной общественной застройки в зону жилой застройки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославская прокуратура в октябре прошлого года признала застройку многоэтажками территорию бывшего стадиона «Локомотив» незаконной.

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