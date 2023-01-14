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Журналиста из Ярославля Артемия Троицкого признали иноагентом

Министерство юстиции России обновило список иноагентов. Оно включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыкального критика и журналиста родом из Ярославля Артемия Троицкого. Теперь в Ярославской области три иноагента. Ранее ими были признаны ярославские кинопредприниматель Андрей Алексеев, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает «Ъ», господин Троицкий выступает против военной операции на Украине. О поддерживающих боевые действия артистах он говорил, что они — «люди подневольные, особенно в России, где поп-музыка всегда сильно зависела от государства».

Артемий Троицкий родился в Ярославле в 1955 году. При этом 7 лет жил в Москве, а потом в Чехословакии. В 1968 году вернулся в Москву, он был одним из первых пропагандистов рок-музыки в СССР. Господин Троицкий занимался организацией подпольных рок-концертов и фестивалей, входил в редакции самиздатовских журналов «Зеркало» и «Ухо». Статьи Троицкого были в советской печати под запретом. Артемий Троицкий публиковался в «Новой газете», регистрацию которой в сентябре 2022 года суд признал недействительной.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Андрей Алексеев судится с Минюстом с мая 2022 года, трижды суды отказывали господину в исключении из реестра СМИ-иноагентов.В октябре 2022 года суд оштрафовал кинопредпринимателя на 10 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента.

Алла Чижова

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