В Рыбинске стартовал этап Кубка России по биатлону

В Рыбинском лыжно-биатлонном центре «Демино» стартовали соревнования в рамках пятого этапа PARI Кубка России и PARI Чемпионата по биатлону. Гонки состоятся 12,13, 15 и 16 января.

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Согласно программе, сегодня в 11:05 стартовали мужчины в спринте на 10 км. В 14:00 на этот же вид выйдут женщины. 13 января пройдет гонка преследования: 11:00 — мужчины (12,5 км), 14:00 — женщины (10 км). 15 января состоится большой масс-старт: 11:00 — мужчины (15 км), 14:00 — женщины (12 км). В последний день соревнований, 16 января, пройдет суперспринт: в 13:30 — мужчины финал, 14:40 — женщины финал.

На трассу выйдут более сотни российских биатлонистов — около 60 мужчин и 50 женщин. Среди них и лидер кубкового зачета сезона 2022-2023 годов Карим Халили, участники сборной — Александр Поварницын, Никита Поршнев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Лариса Куклина, лидеры женского рейтинга по итогам четырех этапов Кубка России — Виктория Сливко, Елизавета Каплина, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Все четыре гонки Рыбинского этапа транслируются в прямом эфире телеканала «МАТЧ-ТВ», комментирует — Дмитрий Губерниев.

Российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Алла Чижова