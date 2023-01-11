В Ярославской области продолжит работать санитарная авиация

В Ярославской области заключили контракт на 25 млн руб. на продолжение работы санитарной авиации, об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Подрядчиком остается АО «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

С марта по середину декабря 2022 года, санавиация региона выполнила почти 40 полетов, летное время составило больше 113 часов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что транспортировка пациентов будет проводиться на легких многоцелевых вертолетах «Ансат» с медицинским оборудованием на борту.

Вероника Макарова

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