«Ростех» прокомментировал иллюстрацию в календаре рыбинского «ОДК-Сатурн»

Госкорпорация «Ростех» пояснила, что на календаре ее дочерней компании, «ОДК-Сатурн», с изображением оператора лазерных установок, неправильно измеряющего деталь, «не надо искать буквальность». В госкорпорации указали, что календарь — не методическое пособие по использованию штангенциркуля, которым неверно воспользовался сотрудник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Ростех» Фото: Telegram-канал «Ростех»

«Изображенные на страницах календаря люди, будьте уверены, являются специалистами в своих профессиях. А художественные образы, в которых они представлены – это просто образы... Не надо искать буквальность там, где ее нет. Тем, кто поддержал этот троллинг, готовы подарить календарь – тренируйте фантазию дальше. Можете даже скидывать мемы нам в комментарии, посмеемся вместе. Календарь, кстати, вышел отменный»,— сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

Как сообщает издание «BAZA, изображенный на календаре сотрудник рассказал, что во время фотосессии детали не было. По его предположению, она была помещена на фото с использованием фотошопа.

После появления календарь стали активно обсуждать в социальных сетях, он стал поводом для мемов с названием «точность».

Алла Чижова

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