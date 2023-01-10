В Ярославской области похитили мужчину, вывезли его в лес и требовали деньги

В Ярославле трое неизвестных посадили 31-летнего мужчину в машину, увезли его в лес в Переславском районе и, нанося побои и угрожая предметом, похожим на пистолет, требовали у мужчины денег. В результате чего мужчина передал злоумышленникам 250 тыс. руб. Соответствующее заявление поступило от потерпевшего в дежурную часть ОМВД России по Переславль-Залесскому.

В результате поисков сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали трех подозреваемых — уроженцев ближнего зарубежья 28, 24 и 22 лет. Они признались в сделанном и пояснили, что своими действиями добивались от потерпевшего выплаты денежных средств, которые он якобы задолжал.

«Следственным отделом ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Фигуранты заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Алла Чижова

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