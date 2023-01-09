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Ярославский департамент информатизации и связи возглавил Александр Королев

Александр Королев сегодня приступил к исполнению обязанностей директора департамента информатизации и связи Ярославской области, одновременно став заместителем руководителя этой структуры. Ранее и.о. главы был Илья Ребизов.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«До прихода в правительство области Александр Королев четыре года работал заместителем министра здравоохранения Калужской области, занимался вопросами информатизации в сфере здравоохранения. В частности, под его руководством в регионе была создана сеть телемедицинских терминалов на базе социально значимых объектов, система оценки качества услуг – это терминалы во всех поликлинических отделениях – и единая электронная регистратура. Для нас это актуально»,— рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

До этого господин Королев работал в Министерстве здравоохранения РФ, где занимался развитием единой информационной системы по ЦФО.

Алла Чижова

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