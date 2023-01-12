Кассовые сборы «Чебурашки» в ярославских кинотеатрах составили 32 млн рублей

На утро двенадцатого дня проката фильм «Чебурашка» собрал в ярославских кинотеатрах чуть более 32 млн руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С начала года «Чебурашку» посмотрели 114 тыс. ярославцев на 1323 сеансах. Самым посещаемым оказался четверг 5 января. В этот день сборы составили 4,06 млн руб., фильм посмотрели более 14 тыс. зрителей.

За 11 дней проката сборы «Чебурашки» составили 69% от общих сборов ярославских кинотеатров. Второй по популярности стала пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» — за этот же период картина собрала 3,4 млн руб. (7,4% сборов). Замыкает тройку комедия «Непослушник 2» с 2,5 млн руб. сборов и долей 5,4%.

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1 января и стал самым кассовым российским фильмом в истории, собрав за 10 дней более 3 млрд руб. Главные роли исполнили актеры Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Елена Яковлева и другие.

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