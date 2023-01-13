Мэрия Ярославля планирует снизить стоимость недостроя на Октябрьской площади

Мэрия Ярославля начнет готовить документы для суда для того, чтобы переоценить стоимость недостроенного 15-этажного здания на Октябрьской площади, который не может продать уже с февраля 2021 года. Глава города Артем Молчанов сегодня на пресс-конференции журналистам заявил, что есть основания для повторного снижения стоимости. Он отметил, что есть те, кто интересуются покупкой этого объекта.

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«Это объект частный, по решению суда было принято решение продать его с публичных торгов, мэрия выступает заинтересованным лицом. Мы его должны дальше продавать. Суд будет принимать решение (о снижении стоимости недостроя — прим. «Ъ-Ярославль»), учитывая интересы того участника, который владеет данным объектом. Основания для того, чтобы снизить стоимость, есть. Также есть понимание, что продавать можно более эффективно. Мы это обсуждаем, но нужно учиться продавать»,— сказал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство здания на Октябрьской площади остановлено более 11 лет назад. Не менее пяти раз мэрия города продавала объект за 476 млн руб., два раза уже по сниженной стоимости за 325 млн руб. Однако ни разу на торги не заявлялись участники, в силу чего они были признаны несостоявшимися.

Алла Чижова

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