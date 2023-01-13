Муниципальный долг Ярославля в 2023 году останется без изменений

Мэр Ярославля Артем Молчанов на пресс-конференции 13 января, отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль», заявил, что в 2023 году город не планирует уменьшать остаток своего муниципального долга, который на 01 января составил 6,9 млрд руб. Вопрос о возможном частичном погашении может быть рассмотрен только в следующем 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ярославля Артем Молчанов (справа) и председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин (слева) во время пресс-конференции

Фото: «Ъ-Ярославль» Мэр Ярославля Артем Молчанов (справа) и председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин (слева) во время пресс-конференции

Фото: «Ъ-Ярославль»

При этом он отметил, что «резервы» для погашения в виде налоговых и неналоговых доходов есть. Однако их планируется в первую очередь направить на финансирование городских обязательств. В этом году мэрия начала реализовать те программы и решать те вопросы, за которые раньше и «не брались», пояснил господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году региональное правительство для замещения коммерческих кредитов бюджетными предоставило трем муниципалитетам области 5,3 млрд руб. по ставке 0,1% годовых: Ярославль — почти 4,5 млрд руб., Рыбинск — боле 800 млн руб., Тутаев — 8 млн руб.

Алла Чижова

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