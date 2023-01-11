Замначальником Главного управления ярославского МЧС стал Сергей Борковский

На должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области назначен Сергей Борковский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что соответствующее решение было принято еще 23 декабря 2022 года.

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Господин Борковский будет курировать вопросы гражданской обороны, чрезвычайный ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской области.

Сергей Борковский родился в Ярославле, окончил Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Он работал в ярославском МЧС с 1999 года и прошел путь от пожарного до заместителя начальника Главного управления.

Алла Чижова