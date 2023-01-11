Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замначальником Главного управления ярославского МЧС стал Сергей Борковский

На должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области назначен Сергей Борковский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что соответствующее решение было принято еще 23 декабря 2022 года.

Фото: МЧС по Ярославской области

Фото: МЧС по Ярославской области

Господин Борковский будет курировать вопросы гражданской обороны, чрезвычайный ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской области.

Сергей Борковский родился в Ярославле, окончил Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС России и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Он работал в ярославском МЧС с 1999 года и прошел путь от пожарного до заместителя начальника Главного управления.

Алла Чижова

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...