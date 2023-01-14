WSJ: Twitter предлагает компаниям бесплатную рекламу на фоне ухода брендов с платформы

Twitter намерена предоставить компаниям бесплатное рекламное пространство, предлагая рекламодателям компенсировать расходы на рекламу на сумму до $250 тыс. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на электронные письма компании. Согласно им, к 28 февраля на размещение рекламы в соцсети должны потратить $500 тыс.

Рекламодатели считают, что предлагаемое компанией поощрение может быть использовано для покупки продвигаемых твитов, которые публикуются во время Суперкубка NFL, считающегося ключевым периодом для продаж рекламы в Twitter. Почти 90% общего дохода Twitter ($5,1 млрд) в 2021 году пришлось на рекламу.

WSJ напоминает, что многие крупные бренды, в том числе фармацевтическая компания Pfizer, United Airlines Holdings Inc., а также автопроизводители General Motors Co. и Volkswagen AG, приостановили расходы на Twitter. Согласно анализу исследовательской компании Sensor Tower, более 75 из 100 крупнейших рекламодателей Twitter не тратили деньги на соцсеть по состоянию на начало января.

Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников, начали блокировать аккаунты известных журналистов. В декабре предприниматель провел опрос — покинуть ли ему должность, более половины участников поддержали эту идею. В январе господин Маск анонсировал длинные посты в Twitter. Также соцсеть может начать продавать имена пользователей.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Twitter прибавит символов».

Лаура Кеффер