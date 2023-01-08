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Коммерсантъ FM
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Маск введет длинные посты в Twitter

Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск рассказал о предстоящих изменениях в социальной сети. Среди них запуск длинных постов и масштабное обновление интерфейса. Об этом господин Маск написал на своей странице в Twitter.

В течение недели пользователи социальной сети получат возможность переходить от вкладки рекомендованных публикаций к постам отслеживаемых профилей свайпами влево и вправо.

Кроме того, через неделю в Twitter появится кнопка закладок, чтобы пользователи смогли сохранять интересные им публикации. В начале февраля, сообщил Илон Маск, снимут ограничения на количество символов в постах.

В настоящее время твиты имеют ограничение в 280 символов, после того как лимит был увеличен со 140 в 2017 году. В начале декабря на вопрос подписчика «Правда ли, что Twitter собирается увеличить количество разрешенных символов в твитах с 280 до 4000?» Илон Маск ответил «Да».

Илон Маск купил Twitter в конце октября за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников, начали блокировать аккаунты известных журналистов, а сам бизнесмен утратил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

19 декабря Илон Маск разместил на своей странице опрос о том, должен ли он уйти с поста главы социальной сети. Большинство респондентов поддержали уход господина Маска, однако, по его словам, он сможет покинуть свой пост только после подбора подходящего преемника.

О перспективах Илона Маска на посту главы Twitter — в материале «Ъ FM» «Пользователи "отписались" от Илона Маска».

Милена Костерева

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