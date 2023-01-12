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Коммерсантъ FM
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NYT: Twitter может начать продавать имена пользователей

В Twitter разрабатывают возможность устраивать аукционы для продажи имен пользователей, сообщил The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По информации издания, в компании надеются, что это позволит получить ей новый источник дохода.

Twitter ведет переговоры о продаже имен пользователей с декабря. В компании обсуждают проведение онлайн-аукционов, на которых пользователи соцсети смогут делать ставки на имена.

Американский бизнесмен Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года. После в компании уволили около половины сотрудников, заблокировали аккаунты некоторых известных журналистов. Илон Маск также не раз говорил о финансовых проблемах в Twitter. По подсчетам Forbes, господин Маск стал первым человеком, который потерял $100 млрд за один год.

Олеся Павленко

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