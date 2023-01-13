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Коммерсантъ FM
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Ермак: Украина уже получает тяжелое вооружение

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что стране необходимы западные танки и другое оружие. Он отметил, что Киев уже получает тяжелое вооружение, но не уточнил, о чем именно идет речь.

«Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся»,— сказал господин Ермак BFMTV (перевод «РИА Новости»).

Страны НАТО последнее время обсуждают передачу Украине танков западного производства. О готовности направить Киеву немецкие танки Leopard ранее заявляли Польша и Финляндия. Однако они не могут передать их без разрешения Германии. ФРГ может объявить о своем решении на следующей неделе. Пентагон объяснял, что не отправляет Украине танки Abrams американского производства, так как они потребляют много топлива и сложны в эксплуатации. Вместе с тем Германия и США ранее пообещали Киеву десятки боевых машин пехоты.

Чем чревата переброска сотен американских танков и БМП на восточный фланг НАТО — в материале «Ъ» «Дело бронетехники».

Военная операция на Украине

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