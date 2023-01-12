Дело бронетехники

Более 1 тыс. единиц американской бронетехники прибыло в голландский порт Флиссинген и в скором времени отправится в Польшу и Литву в рамках политики по укреплению восточного фланга НАТО. В непосредственной близости от Украины, которую польский и литовский президенты 11 января пообещали поддерживать столько, сколько потребуется, окажутся танки M1 Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Эксперты уверены, что в обозримой перспективе процесс усиления восточного фланга НАТО, набравший темпы после начала российско-украинского конфликта, будет продолжаться. Это среди прочего открывает дополнительные возможности для новых поставок вооружений со стороны Запада Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доставленная в Нидерланды американская бронетехника совсем скоро окажется на восточных рубежах НАТО

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw, Piroschka van de Wouw / Reuters Доставленная в Нидерланды американская бронетехника совсем скоро окажется на восточных рубежах НАТО

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw, Piroschka van de Wouw / Reuters

Голландский порт Флиссинген на этой неделе оказался заполнен большим количеством танков и другой американской военной техники. В среду в Нидерланды прибыла — или, точнее, приплыла по морю — партия из около 1,25 тыс. единиц бронетехники США, которая в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга альянса в скором времени будет доставлена в Польшу и Литву. Как сообщило агентство Reuters, среди прочего в этих двух странах окажутся танки M1 Abrams и БМП Bradley.

Примечательно, что это вооружение будет дислоцировано в непосредственной близости от Украины, которая не раз публично и непублично выражала заинтересованность в получении такой бронетехники.

И если 50 БМП Bradley президент США Джо Байден уже пообещал передать Киеву (в Германии начинаются тренировки украинских военных по эксплуатации Bradley), то поставлять Украине Abrams американские власти пока не готовы. Впрочем, как отмечают СМИ, в случае необходимости отправленную на восточный фланг НАТО бронетехнику не составит труда перебросить дальше на территорию Украины.

Москва ранее неоднократно выражала опасения из-за расширения НАТО на восток и развертывания военной инфраструктуры альянса вблизи рубежей РФ. Отказ от расширения блока, в частности, был одним из требований России к Западу для обеспечения гарантий безопасности, выдвинутых США и их союзникам в декабре 2021 года. Тем не менее переговоры с Вашингтоном по этой проблеме толком не успели начаться, и Москва приняла решение о вводе войск на территорию Украины. После этого усиление инфраструктуры НАТО, особенно на восточном фланге, пошло быстрыми темпами, как, впрочем, и расширение альянса — нейтральные ранее Финляндия и Швеция уже несколько месяцев находятся в шаге от полной интеграции в НАТО и продолжают вести переговоры с Турцией, которая остается последним препятствием на их пути к присоединению к блоку.

Из-за российско-украинского конфликта и связанных с ним опасений растут и расходы на оборону стран—членов альянса. А военный бюджет НАТО на 2023 год составит €1,96 млрд, что на 25,8% больше, чем в 2022 году. Гражданский бюджет блока также вырастет на 27,8% и окажется на уровне €370,8 млн. Как заверяли в пресс-службе альянса, подобные тенденции — это реакция на ухудшение условий безопасности в Европе.

Кстати, расходы на оборону в рамках Евросоюза, подписавшего на днях с НАТО соглашение о военном сотрудничестве, к 2025 году также должны вырасти на 30%, или на €70 млрд.

Процесс усиления военной инфраструктуры Североатлантического альянса, особенно на востоке, в обозримой перспективе вряд ли будет остановлен, считают эксперты. В логике НАТО эти шаги предпринимаются в ответ на действия Москвы, а значит, сейчас никаких предпосылок для изменения ситуации нет. По мнению директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, помимо непосредственного усиления и перевооружения членов альянса на востоке поставки в эти страны новой американской техники создают для РФ и другие риски. «Прибытие современных систем тяжелых вооружений в страны восточного фланга НАТО может стать дополнительным стимулом для того, чтобы передать Украине высвобождающиеся системы, в том числе советского производства — все, что там осталось. Там уже не так много осталось, но тем не менее»,— пояснил глава РСМД “Ъ”. Он отметил, что происходит постепенное замещение — страны Восточной Европы получают современные вооружения, а более старые перемещаются на Украину. «Новые поставки приводят к усилению размещенных там группировок, и в ближайшей перспективе пересмотр такого курса НАТО маловероятен. И политически, и военно-технически это, конечно, существенно»,— заключил эксперт.

Кстати, президент Польши Анджей Дуда, находясь 11 января с визитом во Львове, пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать Киеву «роту танков Leopard». На это, правда, еще требуется получить согласие Германии — производителя этих танков. Тем не менее, как пишут западные СМИ, США и другие союзники сейчас ведут активные дискуссии по этому поводу и, судя по всему, финальное решение не за горами. Неизвестно, связаны ли слова господина Дуды о готовности расстаться с десятком немецких танков со скорым прибытием в страну танков американских, однако вывод о взаимозависимости этих процессов явно напрашивается.

Во Львове в тот же день был и Гитанас Науседа, президент Литвы, куда также спешит американская бронетехника. Вильнюс 11 января пообещал в ближайшее время поставить Киеву зенитные системы и средства ПВО. Три лидера по итогам переговоров подписали совместную декларацию «Люблинского треугольника», в которой, в частности, речь идет о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. Владимир Зеленский выразил надежду, что уже летом на саммите в Вильнюсе он сможет услышать от союзников о конкретных решениях по членству его страны в Североатлантическом альянсе.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил: действия НАТО показывают, что «де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта».

Москва неоднократно заявляла, что поддержка Западом Украины, включая поставки техники и обучение украинских военных, затягивает боевые действия.

Алексей Забродин