Президент Финляндии допустил передачу Украине партии танков Leopard

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна передаст Киеву танки Leopard, если будет создан совместный европейский комитет по оказанию помощи вооруженным силам Украины.
Саули Ниинистё
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии»,— сказал финский президент Финляндии агентству STT (перевод по «Интерфаксу»). Вместе с тем он отметил, что количество переданной техники не может быть большим, потому что его страна граничит с Россией и пока не входит в НАТО.
Ни одна страна не может передать Leopard без разрешения производителя этих танков — Германии. Глава Минобороны Германии говорила, что решение о поставках Leopard еще не принято, и пообещала поставить БМП Marder.
11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о решении Варшавы поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер говорил, что Варшава будет оказывать политическое давление на европейские страны, чтобы они присоединились к поставкам Украине танков Leopard.