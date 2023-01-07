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Коммерсантъ FM
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США объяснили отказ отправлять Украине танки Abrams сложностями в их эксплуатации

Танки Abrams американского производства потребляют много топлива и сложны в эксплуатации, заявила заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер. Так она объяснила отказ Пентагона отправлять такую военную технику Киеву.

Госпожа Купер заявила, что Вашингтон согласен, что Украине нужны танки. Поэтому Пентагон в партнерстве с Нидерландами занимается переоснащением танков Т-72. «Они уже прибывают на поле боя. Но мы должны учитывать соображения содержания и обеспечения боеготовности в случае с танками. Abrams не только потребляют очень много горючего, но и довольно сложны в содержании»,— сказала госпожа Купер на брифинге. Пентагон транслировал выступление в Twitter.

Источники The Washington Post ранее сообщали, что США исключают отправку боевых танков Abrams Украине так как они слишком тяжелые (55 тонн) и оснащены турбинным двигателем, которому необходимо значительное количество топлива. Один из собеседников газеты рассказывал, что Abrams подвержены поломкам и требуют серьезного опыта обслуживания.

Белый дом объявил новый пакет помощи Украине накануне, 6 января. Его стоимость составит около $3,1 млрд. Впервые Вашингтон отправит Киеву самоходные артиллерийские установки, а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Кроме того, в Киев будут отправлены 50 боевых машин пехоты Bradley. Общий объем помощи США Украине с начала российской военной операции составил $24,2 млрд.

Леонид Уварчев

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