Правительство Германии назвало незаконной возможную передачу Украине танков Leopard

Представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что передача немецких танков Leopard Украине без разрешения ФРГ была бы противозаконной. Ни одна страна не может передать Leopard без разрешения Германии, их производителя.

«Нет»,— сказала госпожа Хоффман в ответ на вопрос, обращались ли страны-союзники, прежде всего Польша и Финляндия, к Германии с просьбой разрешить поставки танков германского производства Украине. По ее словам, самовольная передача танков Leopard Украине без разрешения правительства Германии будет незаконной. «Это было бы противозаконно, это требует согласия правительства ФРГ»,— заявила Кристиана Хофман (цитата по ТАСС).

12 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт говорила, что окончательное решение о передаче Украине танков Leopard не принято. Она обещала поставить Украине вместо этих танков боевые машины Marder.

С начала военной операции Украина запрашивает у стран ЕС боевые танки западного образца. В основном украинские вооруженные силы используют танки советского производства — T-64, Т-72 и Т-80.

11 января польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша поставит Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции. Поставить Украине танки Leopard обещал президент Финляндии Саули Ниинистё, но только в том в случае, если будет создан совместный европейский комитет по оказанию помощи вооруженным силам Украины.

Анастасия Ларина