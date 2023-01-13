Минобороны оценило роль ЧВК «Вагнер» в боях за Соледар

Минобороны РФ заявило, что штурм городских кварталов Соледара был успешно проведен добровольцами ЧВК «Вагнер». Наступательные действия на этом направлении осуществлялись разнородной группировкой российских войск, также сообщило военное ведомство.

Соледар — город в Бахмутском районе Донецкой области.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ,— данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"»,— заявило Минобороны.

О взятии Соледара под контроль войсками ЧВК «Вагнер» сообщил 10 января ее основатель Евгений Пригожин. Однако днем 11 января Минобороны заявило, что в блокировании северной и южной частей города также участвовали подразделения ВДВ.

Сегодня, 13 января, военное ведомство РФ сообщило, что российские военные накануне взяли Соледар под полный контроль. Тем временем офис президента Украины заявил, что ни одна из сторон не контролирует Соледар.

Ранее пресс-служба господина Пригожина распространила его комментарий, в котором он заявил, что у его военной компании пытаются «украсть победу». Так он ответил на вопрос о том, могут ли США положить конец деятельности ЧВК «Вагнер» в странах, где она активна. По его словам, США вряд ли помешают ЧВК, однако урон его военной компании может нанести «внутривидовая борьба», а также коррупция, бюрократия и чиновники, «которые хотят остаться на своих местах».

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Мария Федотова