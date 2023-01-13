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Коммерсантъ FM
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Пригожин заявил, что у ЧВК «Вагнер» пытаются «украсть победу»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что урон его военной компании может нанести «внутривидовая борьба», а также коррупция, бюрократия и чиновники, «которые хотят остаться на своих местах». По его словам, в интернете избегают упоминаний вагнеровцев и всячески пытаются «украсть победу» у ЧВК, принижая заслуги ее бойцов.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Пригожин сообщил, что в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание ЧВК «Вагнер».

«У ЧВК "Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги»,— передает слова предпринимателя его пресс-служба. Он призвал «поддержать парней» и чаще упоминать ЧВК в комментариях.

Так Евгений Пригожин ответил на вопрос RTVI о том, могут ли США положить конец деятельности ЧВК «Вагнер» в странах, где она активна, в частности в Сербии. Он заявил, что его «не очень беспокоят действия США», поскольку это не ключевой противник.

Накануне советник Госдепа США Дерек Шолле посетил Сербию, где сообщил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». По его словам, Вашингтон ведет работу по нейтрализации деятельности ЧВК.

11 января Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Он подчеркнул, что в штурме города никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер», не участвовали. Минобороны России позже заявило, что Соледар был блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ.

Дарья Эрозбек

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