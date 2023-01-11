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Коммерсантъ FM
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В Кремле не смогли подтвердить взятие Соледара

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться официальных заявлений по ситуацию в городе Соледар в Донбассе. Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнера» установили контроль над городом. Украина это не подтвердила и также призвала дождаться официальной информации.

«Надо дождаться официальных заявлений про освобождение Соледара. Но положительная динамика есть»,— заявил пресс-секретарь российского президента во время пресс-кола.

Сегодня ночью, 11 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Также в близких к ЧВК «Вагнеру» Telegram-каналах были опубликованы его фотографии с бойцами компании, как утверждается, из соленых шахт города. Утром пресс-атташе командования Восточного направления Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что россияне не контролируют Соледар. «Ждите детали в сводке генштаба»,— сказал он.

8 января в офисе президента Украины опровергали информацию об окружении города, заявив, что он находится лишь в полуобхвате.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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