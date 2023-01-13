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Коммерсантъ FM
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Офис президента Украины: ни одна из сторон не контролирует Соледар

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ситуация в Соледаре «очень тяжелая», там идут уличные бои. По его словам, ни российская, ни украинская сторона не контролирует город. Он сравнил ситуацию в Соледаре с битвой при Вердене 1916 года.

«Соледар — это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Русские там есть, но не контролируют»,— сказал господин Ермак в интервью газете Le Monde. «Ситуация очень тяжёлая. Это битва при Вердене XXI века»,— заявил он.

По словам господина Ермака, тела российских военных не убирают с линии фронта. «Перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует»,— сказал Андрей Ермак.

Ранее сегодня, 13 января, Минобороны России сообщило, что российские военные накануне взяли Соледар под полный контроль. О взятии Соледара под контроль войсками ЧВК «Вагнер» сообщил 10 января ее основатель Евгений Пригожин. Однако днем 11 января Минобороны заявило, что в блокировании северной и южной города также участвовали подразделения ВДВ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание своей ставки по ситуации в Бахмуте и Соледаре. На заседании он заявил, что украинские вооруженные силы не будут отступать из Соледара и Бахмута, а, наоборот, будут усилены западной техникой и оружием.

Анастасия Ларина

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